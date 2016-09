Publicada em 20 de setembro de 2016 às 16:36

DOF promove especialização de agente de segurança com a realização do 6º CEPFRON

Equipes operacionais do DOF retiraram no ano de 2016 mais de 47 toneladas de drogas de circulação na fronteira do Estado com o Paraguai e com a Bolívia, e isso só foi possível devido ao grau de adestramento e capacitação profissional dos policiais efetivos do Departamento.

Visando ampliar a área de atuação e a difusão do conhecimento, o diretor do Departamento de Operações de Fronteiras está iniciando o planejamento operacional para o 6º CEPFRON – Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira, o maior e mais reconhecido curso voltado a agentes de segurança pública que atuam nas fronteiras e divisas entre estados no Brasil.

O curso terá início no dia 17 de outubro e contará com 30 vagas, sendo essas distribuídas para instituições de segurança pública do estado de Goiás, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, sendo que do estado participarão policiais efetivos do DOF, policiais dos diversos batalhões da PMMS, Policiais Civis, Policiais Rodoviários Federais, militares do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, além da participação inédita de um integrante do Ministério Público Estadual.

As vagas disponibilizadas para o curso serão encaminhadas as instituições convidadas, que deverão indicar os participantes para efetivarem o 6º CEPFRON.

Durante o curso serão ministradas instruções como Língua Espanhola, Comunicação, Abordagem e Técnicas de Entrevista, Georreferenciamento, Identificação Veicular, tanto em aulas teóricas quanto práticas, encerrando com uma grande operação na linha e faixa de fronteira, para avaliar a operacionalmente as ações dos alunos do CEPFRON.

“As técnicas utilizadas pelo DOF serão repassadas de forma dinâmica, e posteriormente avaliadas durante as operações de campo, visando uma qualificação profissional integral, tanto nas questões filosóficas atinentes ao conhecimento legal das diversas situações encontradas no terreno, quanto nas operacionais ligadas diretamente ao posicionamento, conhecimento, ação, reação e execução do policiamento itinerante de fronteira”, conclui o diretor do DOF, Coronel PM Ary Carlos Barbosa.