Publicada em 14 de setembro de 2016 às 16:44

DOF prende homem pedindo carona com mala “recheada” de maconha

Na tarde desta quarta-feira, 14, uma equipe operacional do DOF efetuou a prisão de Ricardo J.G., de 24 anos, morador na cidade de Japurá/PR, com 9 tabletes de maconha.

O fato ocorreu durante patrulhamento pela MS 487, próximo ao posto fiscal Foz do Amambai, na região de Naviraí, sendo observado a pessoa de Ricardo pedindo carona as margens da rodovia, portando uma mala, sendo que depois de vistoria foi constatado que a mala estava “recheada” com 9 tabletes de maconha, que totalizaram 10 quilos da droga.

Ricardo acabou por confessar a equipe policial que foi contratado por uma pessoa de Nova Esperança/PR, para ir até a cidade de Itaquirai/MS, onde recebeu a mala com a droga que teria como destino a cidade de Paranavaí/PR, recebendo 500 reais pelo transporte da droga.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Naviraí.