Publicada em 1 de setembro de 2016 às 13:25

Policiais do DOF fizeram a prisão de Flavio C.C.C., de 21 anos, morador em Santa Cruz Dela Sierra/BO, por tráfico internacional de drogas, levando cocaína diluída em livros.

O fato ocorreu na madrugada dessa quinta-feira, 01, durante bloqueio policial na BR 262, Posto Fiscal Lampião Aceso, sendo abordado um ônibus que fazia o itinerário Corumbá x Campo Grande, sendo que em vistoria ao bagageiro do ônibus foi localizado uma mala bastante pesada, contendo 30 livros.

O fato chamou a atenção dos policiais, principalmente pelo peso, sendo solicitado que o dono da mala, o passageiro Flavio, acompanhasse a abertura e vistoria minuciosa no material.

Foi realizado o exame com narco teste nas folhas dos livros, apontando positivamente para cocaína, sendo que Flavio veio a confessar que foi contratado em Santa cruz Dela Sierra para transportar a carga de livros com cocaína diluída até a cidade de Campo Grande, onde receberia instruções para postar via Correios para a Austrália.

O caso foi registrado como tráfico internacional de drogas na delegacia de Polícia Federal d Corumbá.