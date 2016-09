Publicada em 10 de setembro de 2016 às 09:30

Na tarde dessa quinta-feira, 08, a Assessoria de Comunicação Social do Departamento de Operações de Fronteira divulgou os resultados das apreensões realizadas durante no mês de agosto de 2016, denominado “Agosto Negro” para o crime na fronteira.

Nos 31 dias do mês de agosto de 2016, policiais do DOF realizaram a apreensão de 7,5 toneladas de maconha, numa média diária de quase 250 quilos; 7,9 quilos de cocaína; 2 quilos de haxixe; 150 gramas de crack, num total de 32 pessoas presas em flagrante pela prática do tráfico de drogas, além de 4 adolescente apreendidos.

Foram apreendidos ainda quase 9 mil reais em moeda falsa; 42 veículos – sendo que desses 9 foram produto de roubo/ furto; 1 tonelada de confecções; mais de 160 mil pacotes de cigarro, além de brinquedos, pneus e eletrônicos, produto de contrabando e descaminho do Paraguai.

No total, as apreensões foram avaliadas em 25 milhões de reais, sendo um número bastante expressivo, visto que ainda falta um trimestre para o final do ano e as apreensões de droga já estão superando as ocorridas em todo o ano de 2015.

Nesse período, as equipes operacionais do DOF realizaram mais de 800 bloqueios policiais, abordando mais de 20 mil veículos e pessoas que transitam pelas rodovias federais, estaduais e vicinais na região de fronteira, gerando a sensação de segurança nas regiões saturadas com o policiamento itinerante de fronteira.

“Teremos muito trabalho até o final do ano de 2016 e já fizemos a previsão de diversas operações de cunho repressivo, principalmente ao narcotráfico a ação de contrabandistas que agem na região de fronteira, visando superar todas as metas preventivas e repressivas estabelecidas para o ano e principalmente, garantido a paz e a ordem nas cidades fronteiriças do Estado de Mato Grosso do Sul”, conclui o Diretor do DOF, Coronel PM Ary Carlos Barbosa.