Na madrugada deste sábado, 10, policiais do Departamento de Operações de Fronteira-DOF prenderam Wellington A.A., de 28 anos, morador em Bela Vista/MS, e Fabiano R.A., de 31 anos, morador na cidade de Camapuã/MS, transportando mais de meia tonelada de maconha.

Durante abordagem a um veículo VW Gol de cor preta com placas de Uberlândia/MG, em uma estrada transpantaneira na região de Bonito, que tinha Wellington como motorista e Fabiano como passageiro, as justificativas para estarem naquele horário e naquele local foram desencontradas, tendo a equipe realizado uma varredura em um raio de 2 km do local da abordagem, localizando um veículo fiat Strada de cor vermelha com placas de Dourados abandonado em meio a vegetação do local. Em vistoria ao veículo foram localizados na carroceria 500 tabletes de maconha que totalizou 575 quilos.

Fabiano acabou por confessar que conduzia o veículo com a droga e que Wellington fazia o serviço de batedor da carga e ao avistar a equipe policial, abandonou o Fiat Strada com a droga e seguiu com o VW Gol que estava batendo a droga.

Em vistoria complementar, foi constatado que o Fiat Strada estava com placas frias e que teria sido roubado na cidade de Campo Grande.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Bonito.