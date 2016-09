Publicada em 14 de setembro de 2016 às 10:00

Na tarde dessa terça-feira, 13, durante bloqueio policial na MS 295, região de Iguatemi, uma das equipes operacionais do DOF abordou um Caminhão ScaniaT113 de cor vermelha, com placas da cidade de Amambai/MS, carregado com milho a granel, conduzido por Jordão N.R, 48 anos, residente no bairro Vila Nova, em Coronel Sapucaia.

Em vistoria e checagem, foi constatado que os tanques de combustível do caminhão estariam com marcas de movimentação recente, o que levantou a suspeita dos policiais com relação ao que poderia estar em seu interior.

O tanque foi desmontado pelos policiais, sendo localizado 167 tabletes de maconha que totalizaram 123 quilos da droga.

Jordão confessou que pegou a droga em Coronel Sapucaia, e levaria até a cidade de Umuarama/PR, recebendo pelo transporte a quantia de 5mil reais.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Iguatemi.