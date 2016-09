Publicada em 20 de setembro de 2016 às 09:35

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira-DOF, em patrulhamento na tarde desta segunda-feira, 19, na MS 295, região de Eldorado, prenderam Breno H.C.O., de 18 anos, morador na cidade de Cambé/PR, transportando uma carga de maconha em um veículo Peugeot 206 de cor preta, com placas de Londrina/PR.

Durante a abordagem, Breno demonstrou-se nervoso, o que levantou a suspeitas dos policiais de que poderia estar levando algo ilícito no veículo.

Durante vistoria minuciosa foi localizado um fundo falso no porta malas e nas portas do veículo, com diversos tabletes de maconha que totalizaram 49 quilos.

O condutor confessou que estaria recebendo 1mil reais para transportar a droga de Paranhos/MS até Londrina/PR.

O caso foi registrado como tráfico de drogas de delegacia de Eldorado.