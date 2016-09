Publicada em 17 de setembro de 2016 às 09:55

Paul McCartney e Ringo Starr, integrantes dos Beatles, se reuniram para uma volta ao passado nesta quinta-feira (15) no lançamento de um documentário sobre a banda. O filme “The Beatles: Eight days week – The touring days” teve première em Londres, na Inglaterra. A direção é do vencedor do Oscar Ron Howard, que no longa registrou a jornada do grupo na década de 1960.

Paul e Ringo posaram para fotografias em um tapete azul em Leicester Square e atraíram centenas de fãs em êxtase, além de celebridades como Madonna, Eric Clapton, Bob Geldof e Liam Gallagher.

O documentário mostra anos de turnê da banda, com McCartney, Starr, e os falecidos John Lennon e George Harrison sendo adorados por fãs em todos os continentes. Ele apresenta imagens de shows no início de carreira no Cavern Club em sua Liverpool natal, concertos lotados em todo o mundo e sua turnê final em 1966, em San Francisco.

“Estamos todos animados, é a primeira vez para nós também”, disse Starr à multidão sobre o documentário.

O filme faz uso de um rico acervo de imagens antigas – fotos, vídeos e gravações de áudio – da banda no auge da Beatlemania, com os fãs gritando e o grupo no estúdio. Celebridades também dão depoimentos sobra a banda.

“Começamos como quatro companheiros em uma excelente banda pequena e continuamos tocando e tocando e tudo isso aconteceu”, disse McCartney.

Da Reuters