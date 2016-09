Publicada em 16 de setembro de 2016 às 15:33

A diretoria do Corinthians fez questão de convocar uma entrevista coletiva e garantir que Cristóvão Borges continua.

A situação do técnico, porém, não é das mais tranquilas. Apesar de uma vitória diante do Palmeiras poder reduzir a diferença entre os dois times para quatro pontos, no momento o Timão está fora do G-4 e a pressão contra Cristóvão é forte, seja por parte da torcida, seja por parte da própria direção.

O nome de Roger Machado, que deixou o Grêmio após uma sequência de péssimos resultados, passou a ser cotado pelos lados do Parque São Jorge, mas sofre oposição interna também. A avaliação é que, assim como Cristóvão, ainda não tem um nome consolidado no futebol e que alguém mais experiente poderia ser uma boa.

A tendência ainda é mesmo a de manter Cristóvão até dezembro, se bem que no futebol dois maus resultados seguidos (um possível tropeço diante do Verdão e outro na quarta pela Copa do Brasil contra o Fluminense) podem mudar muita coisa…

A ideia, no entanto, é só mexer na comissão técnica ano que vem. E Mano Menezes passou a ser cobiçado para comandar o Timão em 2017. Até porque no Cruzeiro já começa a ser criticado. Começou com tudo em Minas, mas o time voltou a render pouco e novamente está pertinho da zona da degola.

Do Lance!