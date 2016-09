Publicada em 20 de setembro de 2016 às 07:52

Segundo engenheira ambiental da Sanesul, o cultivo de árvores contribui para qualidade de vida e traz inúmeros benefícios para o ciclo da água

No dia 21 de setembro comemora-se o Dia da Árvore, data escolhida para reflexão da importância da conservação destes recursos naturais e para despertar a consciência a respeito do desmatamento. Entre inúmeros benefícios da cobertura florestal para a qualidade de vida, está o benefício para o sistema hídrico. Em comemoração a essa data, a Sanesul promove, além de ações de educação ambiental, doação de mudas e plantio de árvores.

Pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Florestal de São Paulo (IF) comprovou que a presença de cobertura florestal em bacias hidrográficas ajuda a melhorar na qualidade da água. Segundo a pesquisa, as bacias hidrográficas (área onde ocorre captação de água para rios) que possuem vegetação apresentam capacidade de oferecer água com mais qualidade e melhor distribuição.

Segundo a pesquisa do IFSP, realizada pelos pesquisadores do Instituto Maurício Ranzini e Francisco Arcova, a floresta contribui, por exemplo, para o equilíbrio térmico a água, reduzindo os altos índices de temperatura e mantendo a oxigenação do meio aquático, evitando a remoção dos sais minerais do solo para o rio.

De acordo com a engenheira sanitarista e ambiental da Sanesul e gerente regional de Jardim, Daniela Nantes de Almeida, o cultivo de árvores oferece inúmeros benefícios para o ciclo da água. “A vegetação interfere no movimento das águas em todos os espaços do sistema. No abastecimento do lençol freático (água subterrânea) através da infiltração e recarga de suas reservas reidratando o solo; na rapidez e volume de chegada da água aos rios, evitando os processos erosivos; e também na quantidade que retorna para a atmosfera através da transpiração das suas folhas, repondo o vapor d’água na atmosfera”, explica.

Mato Grosso do Sul ocupa uma área significativa do Aquífero Guarani, maior manancial de água doce subterrânea do país.

Daniela explica que, desta forma, com a manutenção da cobertura florestal, a infiltração da água ocorre de maneira abundante. “Isso ocorre porque a copa das árvores e a camada de matéria orgânica que se encontra depositada sobre o solo são essenciais para a manutenção das condições ideais para que ocorra o processo de infiltração da água possibilitando a recarga dos aquíferos”, esclarece.

Conforme Daniela, além de evitar o clima seco, a presença e manutenção das árvores evitam também possíveis crises hídricas. “A mudança de postura da população, no sentido de utilizarmos estes recursos com planejamento, ou seja, ter uma estratégia de manejo para as florestas a fim de não inviabilizá-las além de termos responsabilidade através do consumo consciente da água, é essencial para mantermos o meio ambiente saudável e com condições de regeneração a fim de evitarmos crises hídricas”, completa.

Ações da Sanesul

A Sanesul confeccionou cerca de 40 mil mudas em papel semente com mudas de rúcula, almeirão, cenoura e papoula, que serão distribuídas em todos os 68 municípios onde a Empresa atua, durante blitz educativas realizadas pelos próprios funcionários da Empresa.

Além disso, em Ribas do Rio Pardo, a Sanesul vai executar, na próxima quarta-feira (21), Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o objetivo recuperar as Áreas de Proteção Permanente (APP) do Córrego Cabeceira da Lagoa e do Ribeirão das Botas na Estação de Tratamento de Esgoto de Ribas. Será realizada a reposição da flora característica dessas áreas, inexistente em alguns trechos da propriedade, com o plantio de 590 mudas de espécies nativas em uma área de 5.351 metros quadrados.

Além disso, a Sanesul doará mais de cem mudas de Ipês, das cores rosa, branco e roxo, à Prefeitura de Bonito para serem plantadas no Balneário Municipal da cidade.