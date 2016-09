Publicada em 16 de setembro de 2016 às 17:33

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) em sintonia com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realizou nesta sexta-feira (16) a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito de 2016, que este ano tem como tema “Eu sou + um por um trânsito + seguro”.

A SNT é realizada entre os dias 18 a 25 de setembro com abrangência nacional, data fixada através do Código de Trânsito Brasileiro no ano de 1997. Serão sete dias para a sociedade, órgãos de trânsito, entidades públicas e privadas concentrarem suas ações na conscientização e em busca de um comportamento seguro no trânsito. Reforçando o conceito de que, todos somos responsáveis em tornar nossas ruas, avenidas, estradas um lugar seguro, para pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros.

Em Mato grosso do Sul a semana será de intensa programação, que inclui palestras, mostra cultural, blitz educativa e de fiscalização, entre outras. Ações serão desenvolvidas com a parceira de mais de 50 apoiadores da SNT.

Para o diretor-presidente do Detran-MS Gerson Claro, a nova forma de abordagem e de junção de todos vem mostrando dados positivos. “O trânsito enquanto política pública é um sistema integrado, que envolve a União, Estado e Municípios. Nós estamos ultrapassando esse sistema e colocamos como foco principal a sociedade, e desde o ano passado conseguimos trazer a sociedade civil organizada para debater e pensar o trânsito. Os números nos mostram que esta parceria deu frutos positivos, pois já tivemos uma redução de 20% em acidentes de trânsito”, afirma Gerson Claro.

Na próxima segunda-feira (19) o Detran-MS juntamente com os demais Detrans do país, irá parar por um minuto ao meio dia horário de Brasília. Será um minuto de silêncio em memória as vítimas de acidentes de Trânsito. A proposta foi da Associação Nacional dos Detran (AND) que agora já está atingindo os países do Mercosul.