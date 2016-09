Publicada em 15 de setembro de 2016 às 10:47

Busca de mais de 2 anos encontrou apenas alguns traços do Boeing 777. Partes achadas em Moçambique e África do Sul estão sendo analisadas

O governo da Malásia disse nesta quinta-feira (15) que um grande pedaço de avião descoberto na ilha de Pemba, na costa da Tanzânia, em junho, pertence ao avião desaparecido da Malaysia Airlines que fazia o voo MH370.

Uma busca de mais de dois anos pelo avião encontrou apenas alguns traços do Boeing 777 que desapareceu em março de 2014, com 239 pessoas a bordo, logo após decolar de Kuala Lumpur, capital da Malásia, a caminho de Pequim.

O destroço ainda será examinado com maior profundidade em busca de alguma pista sobre as circunstâncias do acidente, de acordo com um comunicado do ministro do Transporte da Malásia, Liow Tiong.

Investigadores já tinham confirmado anteriormente que uma peça do avião encontrada na ilha francesa de Reunião em julho de 2015 fazia parte do MH370. Vários outros destroços encontrados em Moçambique, África do Sul e Ilhas Rodrigues, um território das Ilhas Maurício, também estão sendo investigados.

Da Reuters