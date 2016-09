Publicada em 2 de setembro de 2016 às 10:17

Cada vez mais os setores pedagógicos de escolas públicas e particulares buscam alternativas para incentivar o estudo e ajudar alunos a organizarem seu tempo de dedicação à revisão dos conteúdos. Até mesmo aplicativos estão sendo criados nesse sentido. Para alavancar o interesse dos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2ºs anos do Ensino Médio em dar uma atenção especial à performance no terceiro trimestre desse ano letivo, o coordenador do Ensino Médio, Roberto Fujino, reuniu as turmas nesta segunda-feira (29) para lançar o desafio do projeto simulado, uma disputa entre as turmas e que também vai indicar a Turma EIC e aluno com maior nota no trimestre, o TopCOC.

Os acertos nos 11 simulados semanais serão computados e cada turma terá sua média. A que obtiver maior valor nessa média, descartadas as duas menores notas do trimestre, poderá escolher dentre as três possibilidades de prêmio oferecidas pela escola: uma rodada de pizza para o grupo, uma ida ao cinema por conta da escola, ou um churrasco na chácara da EIC. O estudante que ficar com maior média individual no trimestre garante todo o material COC gratuito no ano letivo de 2017.

Aceitação – Mesmo sendo os mais novos e inexperientes, os alunos do 9º ano não se intimidaram e, segundo a aluna Isadora Franco da Silva (14), as turmas aceitaram o desafio e estão incentivadas e dedicadas aos estudos. “Todos queremos ir para o 1º ano do Ensino Médio e, com a recompensa proposta, aumenta o desejo de alcançar esses objetivos”, disse ela. A aluna observou uma grande mudança na dinâmica da sala, uma vez que para o simulado dessa semana, diferente dos demais, a maioria dos alunos questionou aos professores os conteúdos a serem cobrados. “Dá pra perceber que o desafio deu um foco, todos estão animados com ele, considera a aluna que torce para que a turma ganhe um churrasco na chácara.

A representante do 1º ano do Ensino Médio, Carla Eduarda Silva de Paula (16), destaca o aumento da união de sua turma. “Antes o simulado era uma competição individual de alguns. Agora, estamos unidos, focados e ajudando um ao outro. Até a presença nos plantões aumentaram para que um possa ensinar o outro”, destaca.

A “veterana” Natália Sales de Oliveira (15), do 2º ano, destaca a necessidade de incentivo que o adolescente tem e considera que a proposta dá esse incentivo. “Agora somos uma equipe, um ajuda e explica para o outro para conseguirmos ganhar o prêmio”, diz, assinalando que a turma já se mobilizou no grupo das redes sociais e pretende fazer um grupo fechado em que o aluno que domina bem um conteúdo possa postar vídeos de explicações para alcançar os colegas com dificuldade. “Queremos resultados, queremos festa”, diz Natália.