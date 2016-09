Publicada em 6 de setembro de 2016 às 14:05

Os deputados aprovaram três projetos e mantiveram dois vetos totais do Poder Executivo durante a Ordem do Dia desta terça-feira (6). Entre eles, está o Projeto de Lei 103/15, do deputado Flávio Kayatt (PSDB), que dispõe sobre a implantação do Selo de Empresa Consciente.

A proposta visa o aproveitamento de alimentos por pessoas carentes e mais necessitadas. O objetivo é evitar o desperdício e motivar que pessoas jurídicas doem os alimentos não comercializados ou utilizados, que estejam dentro do prazo de validade e em condição de serem consumidos.

Os deputados aprovaram também o PR (Projeto de Resolução) 035/16, de Lidio Lopes (PEN), concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao fisioterapeuta Albert Schiaveto de Souza, um dos maiores pesquisadores do país em Neurofisiologia e o o PL 159/16, de autoria do Poder Executivo, revoga a doação de imóvel para construção da sede do Grupo Tez.

Foram mantidos dois vetos totais do Poder Executivo ao PL (Projeto de Lei) 147/15, da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que dispõe sobre a revista pessoal dos visitantes e dos presos nos estabelecimentos prisionais do Estado; e ao PL 287/15, de Marquinhos Trad (PSD), que trata da obrigatoriedade de informações de valores dos produtos ou serviços em promoção nos dias conhecidos como Black Friday.