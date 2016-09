Publicada em 15 de setembro de 2016 às 09:12

Na Ordem do Dia desta quinta-feira (15/9), os parlamentares apreciam cinco projetos. Em discussão única o Projeto de Lei (PL) 167/2016, de autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB) que denomina Arcebil de Souza Maia (Maete) a rodovia MS-316.

Já em segunda discussão serão analisados o PL 101/2016, do deputado Felipe Orro (PSDB) que institui a reserva de vagas no percentual mínimo de 20%, nas empresas da área de segurança, vigilância e transportes de valores, para vigilantes do sexo feminino. E o PL 125/2016, do Poder Executivo que altera e acrescenta dispositivos à Lei Estadual 4335/2013 que institui o Código Incêndio, Pânico e outros riscos.

Também em segunda discussão e com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição Justiça e Redação e da Comissão Especial da Reforma do Regimento o Projeto de Resolução (PR) 26/2016, do deputado Flavio Kayatt (PSDB) que altera a redação do artigo 222 do Regimento Interno da Casa de Leis que trata da votação dos projetos de declararão de utilidade pública. A proposta obteve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Reforma do Regimento.

E ainda os parlamentares apreciam em primeira discussão o PL 162/2016, do deputado Marcio Fernandes (PMDB), que institui o Dia Estadual da Equoterapia a ser comemorado anualmente no dia três de setembro.