Publicada em 9 de setembro de 2016

Deputado Amarildo Cruz contempla Selvíria com veículo para atender pacientes do SUS

Este ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria será contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, oriunda do deputado estadual Amarildo Cruz. Com o recurso será adquirido um veículo 0 KM para transportar pacientes, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A expectativa é de que o veículo de sete lugares faça o transporte de pacientes atendidos pelo SUS para outros municípios, quando não houver atendimento de determinadas especialidades em Selvíria. “O veículo novo vai permitir um transporte seguro e com qualidade aos pacientes que precisam ser atendidos em outros municípios”, frisou o parlamentar.

Amarildo Cruz ressaltou que a saúde é a principal demanda da população de Mato Grosso do Sul. “Sabemos que a saúde é a área mais importante para a população em geral e, pensando nisso, destinamos a maior parte das emendas parlamentares para esta área”, falou o deputado, lembrando que durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde (CPI), a qual presidiu em 2013, percorreu vários municípios do Estado, conhecendo os problemas da saúde. “O trabalho que realizamos na CPI da Saúde nos permitiu conhecer de perto as deficiências da saúde em nosso Estado e com certeza esse é um setor que merece atenção especial”.

Da Assessoria