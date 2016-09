Publicada em 6 de setembro de 2016 às 13:15

“Dei tudo de mim por Dourados”, diz Murilo no encerramento do Festival Gastronômico

Diretor da FundTur elogiou a participação de Dourados no Revezamento da Tocha Olímpica, que ele classificou como sensacional

“Se não pude fazer mais me desculpem, mas dei tudo de mim por Dourados para fazer o melhor”, afirmou o prefeito Murilo na noite desta segunda-feira, dia 5, no encerramento do 4º Festival Gastronômico Sabores de Dourados, em solenidade no Centro de Convenções. Ao lado do diretor-presidente da FundTur/MS (Fundação de Turismo de MS), Nelson Cintra, Murilo destacou a importância do setor de serviços e os avanços no desenvolvimento de Dourados.

O festival, mais uma vez, foi encerrado com grande sucesso. Durante os dois meses foram consumidos 5.145 pratos, envolvendo um público de 15.435 pessoas, que resultou num acréscimo de faturamento para os 41 restaurantes de R$ 543.500,00. A média de gasto por pessoa é de R$ 35. O acréscimo no número de pratos consumidos em relação ao ano passado é de 11,5%.

Murilo agradeceu a todos os envolvidos no festival, desde os restaurantes, aos patrocinadores e equipe de organização. “Quero agradecer a todos por acreditar e participar das nossas ações e também ao Governo do Estado, aqui representado pelo Nelson Cintra. O Estado está sempre conosco, atendendo as nossas demandas”, disse.

O prefeito ressaltou que tudo foi feito para Dourados evoluir e crescer. “Assumimos Dourados num momento difícil e fizemos todo o possível para honrar o apoio que recebemos da população e para que Dourados tivesse só notícias boas. Vamos sair de cabeça erguida e entregar Dourados bem melhor”, disse.

Durante a solenidade foi feito o sorteio da viagem, com acompanhante, para João Pessoa (PB). O ganhador foi Antônio Tavares Franco Junior, de Campo Grande. Ele esteve em Dourados a trabalho e almoçou no Restaurante Sabor Goiano e comeu o prato Costelinha de Porco. Em viva voz, na solenidade, Antônio disse que “foi uma bela refeição”.

Neste sentido, o prefeito Murilo destacou a importância dos serviços em Dourados. “O que norteia a nossa economia é a prestação de serviços. As pessoas de toda a região se servem da nossa saúde, da educação. Temos 22 mil universitários. Tudo isso ajuda no momento comercial de vocês”, disse aos donos de restaurantes.

Murilo também lembrou do trabalho para retomar a obra do centro de convenções, que estava abandonada. Mesmo ainda não acabado, o local já pode sediar eventos. A previsão, segundo o prefeito, é que a primeira parte das obras seja finalizada em novembro. Murilo ainda destacou a luta pela ampliação do aeroporto. “Estivemos em Brasília há duas semanas vendo isso. Estamos na lista dos prioritários e somos os primeiros a entregar toda a documentação para a licitação”, informarmos. São dois equipamentos importantes para o turismo e negócios.

O prato mais curtido do festival foi o Arroz Doce Especial, servido nos três restaurantes Grill de Ouro. Foram 833 curtidas. Camila Bruno, sócia do restaurante contou que a receita é da mãe dela, Ramona Bruno. Ela agradeceu a Prefeitura pela iniciativa do festival. “Para nós foi muito proveitosa a participação”, afirmou.

O garçom e o chefe de cozinha do restaurante Sabor Goiano, cujo prato foi sorteado, vão ganhar pernoites do Galles Hotel. Todos os donos de restaurantes receberam Kit Vinhos, formados por uma garrafa de vinho e uma taça, e ainda certificados de participação no festival.

Participaram da solenidade, além de Murilo, Nelson e a secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Elizabeth Salomão, o vice-prefeito Odilon Azambuja, a primeira-dama Cecília Zauith, a diretora regional do Sebrae, Flávia Rosa, a coordenadora do curso de Turismo da Uems, Graci Marlene Pavan, o coordenador do curso de gastronomia da Unigran, Marlon Libório, e os secretários/diretores José Jorge (Zito), de Governo; Ahmad Hassan Gebara (Mito),da Agetran, e Rozemar Matos, do Procon.

Sensacional

O diretor-presidente da FundTur/MS, Nelson Cintra, aproveitou a solenidade para elogiar Dourados por ocasião da celebração da Tocha Olímpica. “Foi sensacional, eu acompanhei. Tinha muito mais gente nas ruas que na Capital”, afirmou.

Sobre o festival, ele disse que o seu crescimento e incremento de renda para os restaurantes mostram que a administração do prefeito Murilo está no caminho certo. “Há 1 ano e meio no governo do Estado eu já tive várias vezes em Dourados. Gosto muito de Dourados”, afirmou.