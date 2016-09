Publicada em 12 de setembro de 2016 às 09:11

Com cerca de 180 jogos em 9 dias de competição, terminou neste domingo, 11, em Campo Grande o 1º Omnilife Open de Tênis. Foram onze categorias em disputa, 4 delas femininas e 7 masculinas.

Pela 1º classe masculina, o campeão foi Jailson Paz. Já na 2º, Hélio Cardozo conquistou o título, Moacir Aleixo faturou a terceira, Murilo Moreira a quarta, Antonio Belarmino Machado Jr a quinta, Fernando Biberg a iniciante e Pedro Caleffe a infanto juvenil.

Já entre as mulheres, vitória de Paula Lemos pela segunda classe, Gizele Barros pela terceira, Marina Araújo ficou com o título na iniciante e Stephenie Diez na infanto juvenil.

Foram eleitos os atletas destaques do torneio. Maria Madalena Mascarenhas ficou com o troféu entre as mulheres e Gian Ajala entre os homens.

A competição reuniu 174 atletas nas quadras da AABB Campo Grande e de acordo com um dos organizadores, professor Jailson Paz, da Paz Tênis, o objetivo era de confraternização entre atletas da modalidade mas todos ficaram surpresos com o alto nível dos jogos, com muitos destaques, principalmente na categoria infanto juvenil. “Tivemos jogos de alto nível, disputa acirrada e grandes promessas pintando no tênis sul-mato-grossense, a categoria infanto juvenil teve excelentes partidas”, revelou Paz.

Durante o torneio foram arrecadados materiais esportivos e roupas que foram doados ao projeto social desenvolvido pelo professor Eliezer Leite no Centro Olímpico da Vila Nasser em Campo Grande.