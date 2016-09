Publicada em 13 de setembro de 2016 às 12:14

Capacitação tem início no dia 19 e integra as ações da Associa MS

O Sebrae realiza de 19 a 23 de setembro o curso “Gestão Financeira Na Medida”, que acontece às 19 horas na Câmara Municipal de Coronel Sapucaia (Rua Teixeira Freitas, 234 – Centro).

O objetivo é auxiliar empresários no planejamento dos negócios e integração de ferramentas que permitam realizar o controle de recursos da empresa; organizar o fluxo de caixa; definir indicadores; avaliar demonstrativos de resultados; e formar o preço adequado do produto ou serviço oferecido.

A capacitação integra as ações do Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems (e Associações Comerciais, Empresariais, Industriais ou/e Agropastoris filiadas); Fecomércio MS; Governo do Estado (por meio do PROPEQ); e Sebrae. Em Coronel Sapucaia, a Associação dos Empresários Sapucaienses (AESA) também participa da realização conjunta.

O investimento é de R$ 150 e os participantes terão direito a duas horas de consultoria individual. Inscrições e mais informações: (67) 3483-1957.