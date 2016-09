Publicada em 5 de setembro de 2016 às 14:58

Para comemorar o Dia do Artista, em 24 de agosto, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) recebeu a visita dos ilusionistas e mágicos Thiper e Henrique Di Carvalho e dos cantores Juci Ibanez, Fernanda Rodrigues, Maycon Forzan, Cristiano & Ronaldo e do Grupo Forró Zen. Na oportunidade, eles conheceram o trabalho socioassistencial realizado pela Instituição na capital sul-mato-grossense.

Os artistas foram recepcionados pelo Coral Ecumênico Infantojuvenil Boa Vontade formado por meninas e meninos que frequentam o programa Criança: Futuro no Presente! desenvolvido pela LBV no local e pela Orquestra Prelúdio convidada a também integrar a homenagem e juntos emocionaram todos os presentes com belas canções.

“Em nome do Grupo Forró Zen, quero expressar que foi uma surpresa em receber o carinho dessas crianças, ver que elas também fazem parte de toda essa arte e cultura. Ficamos mais felizes por ter visto tudo isso hoje aqui na LBV. Vocês estão de parabéns! E nós, artistas, ficamos felizes em ser homenageados neste dia”, agradeceu o vocalista José Bruno.

Na ocasião, os homenageados ganharam lembrancinhas confeccionadas pelas crianças durante as atividades da “Oficina de Arte e Cultura”, promovida pela Instituição. “Foi tão lindo, emocionante. Eu me sinto amada; estou feliz. A LBV faz um trabalho incrível. Ajudem a LBV! É um trabalho realmente magnífico. Estou aqui, vendo isso, testemunhando e recomendo. Ajudem a LBV! “, disse a cantora Juci Ibanez.

As crianças ainda fizeram várias apresentações artísticas e mostraram o que aprendem nas oficinas realizadas pela LBV: “Emocionante!”, exclamou Bianca Danzi, integrante da Orquestra Prelúdio. “Muito obrigada pelo convite e oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho! “, completou.

Para a cantora Fernanda Rodrigues, o dia “foi incrível! Eu tive o prazer de ser convidada para participar da homenagem do ‘Dia do Artista’ pela LBV, juntamente com vários amigos cantores e mágicos! Obrigada crianças pela linda dedicação e por cada apresentação. Já quero voltar. Obrigada a #LBV pelo carinho e homenagem, isso faz com que acreditemos mais ainda em nossos ideais”.

A dupla Cristiano & Ronaldo também elogiou a recepção das crianças, da orquestra e o trabalho da Entidade em Campo Grande, registrando os futuros laços com a LBV. “Não temos palavras para descrever o sentimento que as crianças passam. Foi muito importante para a nossa carreira receber esse carinho tão grande. O que vocês fazem por essas crianças e o que elas fizeram pela gente mostra a importância deste projeto para a sociedade e para os atendidos. Estamos muito felizes. LBV, continue assim fazendo esse trabalho com as crianças e as famílias e que cresça cada vez mais”, destacou Cristiano.

Agradecidos pela homenagem, os ilusionistas e mágicos colocaram-se à disposição da LBV para ações lúdicas futuras. “Incrível! Adorei. Foi o melhor presente que poderia ter ganhado”, comentou Henrique Di Carvalho. “Que dia encantador, em outras palavras Dia Mágico!”, complementou Thiper.

Amigo de Boa Vontade, o fotógrafo Fabinho Trindade, do Trindade Photography declarou: “Hoje tivemos a comemoração do dia do Artista aqui na LBV e tive a honra de participar e ser homenageado por essas crianças que valem ouro. Quem não conhece venha conhecer e passar um dia com essas crianças cheias de amor! “.

