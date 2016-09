Publicada em 18 de setembro de 2016 às 12:03

Corumbá sediará, no dia 22, próxima edição do Circuito Pecuário

Promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), com apoio de várias instituições públicas e privadas, o Circuito Pecuário será realizado no próximo dia 22 em Corumbá, principal centro criatório de gado de corte do Estado. O evento será realizado no auditório do Sindicato Rural, às 19h30, com a presença de produtores de toda a região pantaneira.

O Circuito Pecuário é uma importante ferramenta de acesso a novos conhecimentos ao homem do campo em uma economia globalizada, que exige do agronegócio cada vez mais precisão e eficiência para acompanhar a demanda da sociedade por produtos e serviços. Segundo o presidente da Famasul, Maurício Saito, o evento reforça a importância da informação atualizada para tomada de decisões dos produtores.

“O Circuito Pecuário tem sido um sucesso de público por onde passa e isso é a prova de que o produtor vem apresentado um perfil cada vez mais empreendedor. A informação é o principal insumo do setor e garante o melhor desempenho da ‘porteira para dentro'”, disse Saito.

Novas tendências

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Luciano Aguilar Leite, convida a todos os produtores rurais de Corumbá e região pantaneira para participar desta próxima edição do Circuito Pecuário, que terá como tema “Criando oportunidades, construindo soluções”. Segundo Luciano Leite, os associados do sindicato e toda a classe pecuarista terão a grande oportunidade de se atualizar com novas tendências do exigente mercado.

“A proposta do Circuito Pecuário atende de forma significativa uma das principais vocações de Mato Grosso do Sul e as demandas do produtor rural, alem de também colaborar com o aumento dos índices produtivos”, destacou o dirigente ruralista.

O evento já foi realizado com sucesso de público em Camapuã, Paranaíba, Nova Andradina e Campo Grande, atraindo não apenas a classe produtora, mas pesquisadores e estudantes. A edição de Corumbá terá a palestra do mestre em Comunicação José Luiz Tojon Mogido, que abordará: “Quem vai ao futuro e quem fica no presente? Os desafios dos produtores rurais”. O credenciamento será aberto às 19h30 do dia 22.