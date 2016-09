Publicada em 1 de setembro de 2016 às 16:30

Durante o período dos Jogos Olímpicos Rio 2016, de 5 a 21 de agosto, foram vendidas mais de 300 mil peças filatélicas na cidade do Rio de Janeiro, incluindo selos, cartões postais e envelopes especiais.

Nas três agências dos Correios instaladas em pontos estratégicos da capital fluminense – Vila Olímpica, Centro Principal de Imprensa (MPC) e Hotel Windsor, na Barra da Tijuca –, somente a venda desses produtos movimentou quase R$ 1 milhão.

As três séries olímpicas com as modalidades disputadas e os blocos dos mascotes Vinícius e Tom foram os selos mais vendidos. Já os cartões postais que ressaltam os valores olímpicos e paralímpicos registraram a maior procura.

Diversidade – Embora os produtos mais vendidos tenham sido os filatélicos ligados ao esporte, os cartões postais com pontos turísticos do Rio de Janeiro e símbolos icônicos da cidade, como Maracanã e a Igreja da Candelária tiveram boa aceitação por parte dos estrangeiros.

Na área de selos, além dos personalizados, outros temas tiveram destaque, como a emissão que apresenta as pimentas brasileiras e o exótico capim dourado.

Jogos Paralímpicos – Durante os Jogos Paralímpicos, que começam no dia 7 de setembro, as agências temporárias dos Correios localizadas na Vila Olímpica e no Centro de Imprensa continuarão funcionando normalmente.