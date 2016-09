Publicada em 20 de setembro de 2016 às 13:49

Figurando entre as 20 maiores empresas do Brasil e as 15 melhores do país na categoria Serviços em 2015, segundo a Revista Exame, os Correios repetem em Campo Grande o que apontam as pesquisas nacionais. A empresa é finalista do Prêmio Mérito Lojista 2016, promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL da capital, ficando entre as cinco instituições mais citadas na categoria Serviços Públicos.

A classificação foi conquistada por pesquisa popular, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio (IPF/MS). De forma espontânea, os consumidores indicaram empresas em diferentes segmentos.

Considerado o “Oscar do Varejo” a oitava edição da premiação tem 236 finalistas, em 43 categorias. Os vencedores serão definidos por meio de votação popular on-line, que vai até 31/10 pelo site www.meritolojista.com.br/.

Marca mais lembrada – Só em 2015, os Correios receberam dez grandes premiações, entre elas a de Instituição Mais Confiável do Brasil, realizada pela Revista Seleções e Ibope Inteligência; Top of Mind, da Folha de São Paulo, na categoria Serviço de Entrega de Encomendas e Empresas que Mais Respeitam o Consumidor, na categoria Serviços Públicos, da revista Consumidor Moderno.