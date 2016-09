Publicada em 17 de setembro de 2016 às 10:34

Velório foi encerrado pouco antes das 11h deste sábado (17). Ator morreu afogado no Rio São Francisco.

O corpo do ator Domingos Montagner segue para ser enterrado em um cemitério na Zona Leste de São Paulo. O velório foi encerrado pouco antes das 11h deste sábado (17). O público, que não foi autorizado a participar da cerimônia, fez orações do lado de fora. Montagner morreu afogado na última quinta-feira (15) em Canindé de São Francisco (SE).

Durante toda a manhã, amigos do elenco da novela Velho Chico, em ele que atuava, e do circo, fizeram homenagens ao ator.

A atriz Dira Paes disse que o ator era uma “pessoa que carinhosamente virava o líder do espaço.” “Era um artista que a gente via a essência dele a paixão pelo que fazia e isso contaminava a gente a cada encontro.”

“Era só luz, alegria, simplicidade, carinho. É inacreditável saber que não vamos nos encontrar mais”, afirmou o ator Tiago Abravanel.

O irmão do ator, Francisco Montagner, disse que Domingos vivia um momento muito bonito da carreira e que sua morte foi um “chamamento maior”. “Era um momento muito bonito da carreira dele. Curtindo família, planos novos. Foi um chamamento maior que temos que entender”, disse.

O corpo do ator chegou ao teatro para ser velado por volta das 7h. Na sexta-feira (16), o traslado foi feito de Aracajú para Jundiaí.

Entre os presentes no velório estavam a mulher de Montagner, Luciana Lima, o irmão Francisco Montagner, e os atores Dira Paes, Marcos Palmeira, Antonio Fagundes e Camila Pitanga. Os filhos de Domingos preferiram não ir ao velório.

Família

Em mensagem publicada no perfil oficial do ator no Facebook, a família de Domingos Montagner agradeceu “as manifestações de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido de todos e busca reunir a força necessária para atravessar – com serenidade e discrição – este momento difícil, íntimo e delicado ao lado dos amigos e familiares”.

Montagner morreu na tarde de quinta-feira (15) após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza. O ator tinha 54 anos e interpretava Santo em “Velho Chico”, novela da TV Globo.

Depois de ser submetido a um procedimento de preparação para o translado aéreo, o corpo foi levado da funerária para o Aeroporto Santa Maria, em Aracaju (SE), às 13h desta sexta-feira (16).

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o avião com o corpo do ator deixou o aeroporto às 14h30. A aeronave seguiu para a cidade de Jundiaí em São Paulo, onde pousou às 18h20. Ele será velado e enterrado em SP.

O diretor do IML de Sergipe, José Aparecido Cardoso, informou que o resultado da necropsia apontou que Montagner morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento. “Nós encontramos algumas lesões superficiais e a causa da morte foi constatada por afogamento”, afirmou. O laudo descartou que o ator tenha sentido algum mal-estar antes da tragédia. Ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

