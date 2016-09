Publicada em 16 de setembro de 2016 às 13:31

Corpo de Domingos Montagner é liberado e sairá de Aracaju em avião particular

Depois de ser submetido a um procedimento de preparação para o translado aéreo, o corpo do ator Domingos Montagner foi levado da funerária para o Aeroporto Santa Maria, em Aracaju (SE), às 13h desta sexta-feira (16). A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que um avião particular vai pousar cerca de 14h para transportar o corpo do ator. O destino ainda não foi oficialmente informado.

Montagner morreu na tarde da quinta-feira (15) após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza. O ator tinha 54 anos e interpretava Santo em “Velho Chico”, novela da TV Globo.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), o corpo foi liberado por volta das 8h40 desta sexta-feira por um médico enviado pela TV Globo, que tinha uma procuração assinada pela família. Montagner foi levado do Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) para uma funerária, onde foi submetido a um procedimento de conservação.

“Além de todo o carinho, respeito e responsabilidade de sempre, tivemos o cuidado em reduzir o número de funcionários no laboratório, para reforçar o sigilo, pois sabemos que casos de repercussão como este despertam a curiosidade”, afirmou Fernando Góes, proprietário da funerária.

O diretor do IML, José Aparecido Cardoso, informou por volta das 3h desta madrugada que o resultado da necropsia apontou que Montagner morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento. “Nós encontramos algumas lesões superficiais e a causa da morte foi constatada por afogamento”, afirmou. O laudo descartou que o ator tenha sentido algum mal-estar antes da tragédia. Ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

Do G1