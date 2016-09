Publicada em 5 de setembro de 2016 às 17:10

Coreia do Norte lança mais 3 mísseis no Mar do Japão

Lançamento aconteceu enquanto a cúpula do G20 era realizada

A Coreia do Norte mostrou mais uma vez sua força bélica para a comunidade internacional nesta segunda-feira, dia 5, ao lançar três mísseis balísticos no Mar do Japão.

De acordo com as informações do Exército sul-coreano, os mísseis foram lançados de Hwangju às 12h14 (às 0h14 no horário de Brasília) e, depois de atravessarem grande parte do território japonês, caíram no Mar do Japão.

O ocorrido representa um alerta para países asiáticos como Japão, Coreia do Sul e China já que ele aconteceu a menos de um mês do primeiro lançamento de sucesso de um míssil balístico a partir de submarino pela Coreia do Norte, um avanço perigoso para as nações vizinhas. Neste ano, o país já realizou vários outros testes com mísseis.

Além disso, os mísseis foram lançados enquanto mandatários e representantes das 20 nações com economias mais expressivas do planeta estão reunidos em Hangzhou, na China, para a cúpula do G20, que termina ainda nesta segunda.

O lançamento também foi realizado quatro dias antes de uma data importante para o país, o aniversário de 68 anos do nascimento do governo norte-coreano, e a apenas alguns dias do fim dos testes militares realizados pela Coreia do Sul em parceria com os Estados Unidos.

Da AnsaFlash