Somente um desastre tira a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), em João Pessoa, o Verdão defenderá contra o Botafogo-PB uma vantagem de 3 a 0, construída no último dia 31, no Estádio Palestra Itália, com gols de Jean, Rafael Marques e Tchê Tchê.

Para eliminar o líder do Campeonato Brasileiro, a agremiação da Paraíba terá de vencer por uma diferença de quatro gols, que não foi imposta ao Verdão nem em seu momento mais crítico da temporada.

Logo que assumiu o comando técnico alviverde, Cuca teve dificuldades para encontrar o time ideal e perdeu seus quatro primeiros compromissos, o último deles por 4 a 1, no fim de março, diante do Água Santa, em Presidente Prudente, pelo Campeonato Paulista.

No entanto, nem a repetição desse resultado negativo seria suficiente para acabar com as chances de o clube de Palestra Itália defender o título da Copa do Brasil, já que o Verdão se classificaria pelo critério do gol fora de casa.

O histórico alviverde deste ano ainda faz com que os torcedores confiem em uma noite tranquila nesta quarta. Dos 12 reveses que o clube acumula em 2016, apenas dois foram por uma diferença superior a um gol – 4 a 1 contra o Água Santa e 3 a 1 diante do Botafogo.

Dessa forma, o clube com uma invencibilidade de dez partidas mandará os atletas considerados reservas para o desafio em João Pessoa. Gabriel Jesus, Dudu, Moisés, Vitor Hugo, Yerry Mina, Jean, Tchê Tchê, Thiago Santos, Erik e Róger Guedes, além do goleiro Jailson, sequer viajaram com o restante do elenco.

O time de suplentes montado por Cuca deverá ter Vagner; Gabriel, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca e Cleiton Xavier; Allione, Rafael Marques e Lucas Barrios.

