Publicada em 20 de setembro de 2016 às 15:15

A Prefeitura de Dourados recebe nesta quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, os 800 contemplados com moradias nos residenciais Roma I, II e III para a assinatura dos contratos com a Caixa Econômica Federal.

Os contemplados devem se dirigir ao Pavilhão de Eventos Dom Teodardo Leitz, localizado na Rua Coronel Ponciano, no Parque dos Jequitibás, entre a Prefeitura e o Estádio Douradão, de acordo com a seguinte programação:

– Dia 22 pela manhã (das 8h às 12h): contemplados do Roma I;

– Dia 22 pela tarde (das 13h às 18h): contemplados do Roma II;

– dia 23 pela manhã (das 8h às 13h): contemplados do Roma III.

Os trabalhos serão coordenados por Zelinda Fernandes, diretora da Agehab (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social), órgão da Prefeitura ligado ao Departamento de Habitação da Secretaria de Planejamento, e por técnicos da Caixa.

O conjunto Roma é formado por três conjuntos com vários prédios de 4 pisos. Está localizado na região da Vila Toscana, em região de ótima localização em relação ao centro da cidade. São 800 apartamentos, de 42m², com dois quartos, sala, cozinha/lavanderia e banheiro. Cada bloco tem 16 apartamentos.

O conjunto residencial está pronto. Com a assinatura dos contratos com a Caixa, quando as pessoas se tornarão proprietárias dos apartamentos, a entrega deverá ocorrer em breve. Com isso, o prefeito Murilo realiza o sonho de mais 800 famílias que pagavam aluguel ou moravam de favor.