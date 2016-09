Publicada em 5 de setembro de 2016 às 12:33

Nesta segunda-feira, 05, o Sesc Dourados terá mais uma contação de histórias para a criançada, com participação gratuita e início às 19 horas.

Desta vez, o conto “Diário de uma Minhoca”, de Doreen Cronin. O dia-a-dia deste minhoco é bem parecido com o nosso: ele vai à escola, gosta de brincar com os amigos e detesta fazer lição de casa. Também não estamos falando de um mau aluno; muito pelo contrário, ele é nota dez em escavação e adubagem. Acontece que, como todo bom minhoquinho, às vezes ele não resiste e almoça o trabalho da escola. Mas ser minhoca tem lá suas vantagens. Lendo este diário, você vai ter uma ideia de como é a vida em um mundo subterrâneo, onde ninguém precisa tomar banho nem ir ao dentista. E onde a temporada de pesca é motivo de pânico.

As histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões com possibilidades infinitamente maiores de se tornar um leitor assíduo, além de ser um instrumento de diversão garantida para as crianças e adultos de todas as idades.

Serviço – O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700.