Conheça as 12 bandas que farão parte do CD Viva Renato Russo 20 anos

Além das bandas, dois artistas internacionais terão faixas bônus no álbum

Após 20 anos do falecimento do Renato Russo, maior ídolo foi rock brasileiro, a Legião Urbana Produções Artísticas, empresa que trata da curadoria de toda a obra do artista, vai lançar um álbum para homenageá-lo intitulado ‘Viva Renato Russo 20 Anos’. A coletânea, que será distribuída gratuitamente em outubro, estará disponível por streaming digital com o Spotify e no formato CD físico.

No repertório, 12 promissoras bandas e artistas de várias regiões do país dentro da nova cena do pop rock nacional vão emprestar seus estilos, proporcionando novas releituras das canções. São elas: o grupo curitibano Uh La La com a new wave do; a psicodelia da banda Supercordas que vem de Paraty/RJ; o pop da banda Plutão Já Foi Planeta, de Natal; o stoner rock da tecladista e cantora potiguar Cris Botarelli, da Far From Alaska; o metal do grupo paulista República; o country rock da banda Facção Caipira, de Niterói; o pop rock alternativo do grupo de Campo Grande, Codinome Winchester; o rock experimental da cantora gaúcha Duda Brack e da banda carioca Baleia; o garage rock da banda paraense Molho Negro; e o rock-pop urbano dos paulistas da Vespas Mandarinas e dos cearenses do Selvagens a Procura da Lei. Além das bandas, o álbum também trará duas faixas bônus com artistas internacionais: a cantora japonesa Tsubasa Imamura e o cantor espanhol Sepiurca Zukin.

Além do álbum, outros projetos estão sendo desenvolvidos para homenagear o legado deixado por Renato Russo: compositor, músico, letrista e artista multimídia. Entre eles, podemos destacar ‘Renato Russo – O Musical’, peça com o ator Bruce Gomlevsky que estreará dia 11 de outubro no RJ; o lançamento pela editora Companhia das Letras do livro “The 42nd St. Band”, romance escrito pelo artista aos 15 anos sobre uma banda imaginária. E, para completar as homenagens, um filme está sendo rodado baseado na canção ‘Eduardo e Mônica’, provando mais uma vez que suas composições podem se expandir para outras artes e transformar-se num roteiro cinematográfico.

Em 2017, o MIS – Museu da Imagem e do Som – de São Paulo, vai receber uma exposição inédita dedicada a Renato Russo. O inventário da exposição será composto por manuscritos, diários, discos, livros, esculturas, quadros, desenhos, fotos, instrumentos musicais e roupas; relíquias guardadas no antigo apartamento, em Ipanema no Rio de Janeiro, que mostrarão seu universo impressionante e singular.

Site oficial: http://www.renatorusso.com.br/