Publicada em 6 de setembro de 2016 às 16:53

Representantes das 24 equipes que participarão da 4ª Copa RIT de futsal amador se reuniram na noite de ontem (5) na sede da emissora, em Dourados, para o sorteio que definiu as chaves dos quatro grupos da primeira fase do torneio. As partidas acontecem no Ginásio Municipal de Esportes, a partir da próxima terça-feira, dia 13.

Na edição deste ano a competição tem uma novidade: a participação de oito equipes femininas, que foram divididas em dois grupos. Para Vanessa Farias, representante dois desses times, a entrada das mulheres na competição é fruto de um reconhecimento muito importante.

“Nós estamos sempre lutando para que o futebol de salão feminino tenha o espaço merecido, participamos das competições com o objetivo de divulgar que também temos nosso valor no cenário esportivo estadual. Então essa abertura na Copa RIT, que tem uma grande tradição, é muito importante”. Disse a representante do CT Falcão 12 e do Dinâmica.

Times de toda a região da Grande Dourados e também da região Sul do Estado vão participar da disputa do título. Campeão da edição do ano passado com o Latinos, Crhistofer Tiago ressaltou o quanto o torneio impulsiona a divulgação do futsal amador e o quanto a visibilidade é importante para conseguir mais apoio.

“Com essa competição temos uma visibilidade maior e fundamental para manter e ampliar o nosso trabalho. Sem dúvidas é uma competição que nos auxilia muito nesse sentido, o que é importante para conseguir patrocínios e incentivos. Tivemos um retorno muito bom”.

Coordenador do torneio, Salim Raidam também destacou a tradição da Copa RIT em não somente apoiar como incentivar também a formação de base. “Esse é o nosso objetivo. Valorizar o esporte local da maneira mais abrangente possível, dando condições de visibilidade para que esses times sejam capazes de investir também desde as categorias de base”.

Grupos

A 4ª edição da Copa RIT de futsal amador terá como partida de abertura a disputa entre Dinâmica x Shalon, às 19h15. Depois entram em quadra Eia Dourados x Proativa, abrindo a competição para os times femininos. Fechando a noite, Inter Flórida x AAVVF, jogam também pelo masculino, às 21h.

Todas as partidas acontecem no Ginásio Municipal de Dourados, com entrada gratuita. Os demais jogos da primeira fase ainda serão marcados. Campeão e vice campeão disputarão a Copa dos Campeões Estaduais em 2017. Confira os grupos da competição:

Masculino

Grupo A

Angélica

Latinos

Agilisa/Caarapó

Elite Agropecuária Laguna

Grupo B

Apaefs

Calhas Sena

Inter Flórida

AAVVF

Grupo C

Abevê

Ivinhema

Douradina

Nova Andradina

Grupo D

Dinâmica

Objetivo Futsal/ Projeto Futsal de Maracaju

Comercial Mariano

Shalon

Feminino

Grupo A

Eia Dourados

Pro Ativa

Aefa

Dinâmica

Grupo B

Apaefs

Douradina

Avaeté’e

CT Falcão 12