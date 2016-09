Publicada em 6 de setembro de 2016 às 15:47

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), Secretaria de Justiça e Segurança Publica (Sejusp) e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) está convocando 1.811 candidatos para o exame de saúde, antropométrico e clínico do concurso de provas e títulos para o cargo de agente penitenciário estadual. A convocação está na edição desta terça-feira (6) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico tem caráter eliminatório e será realizado exclusivamente em Campo Grande, na Policlínica da Polícia Militar (PMMS) situada na Rua Rodolfo José Pinho, 1506, Bairro Jardim São Bento, nos dias 15, 16, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

O candidato deverá comparecer para a realização do exame no dia e horário especificado no edital n. 24/2016 – SAD/Sejusp/Agepen e se apresentar munido de documentos pessoais e do resultado original dos 24 exames listados no mesmo edital.

A realização do exame acontecerá nos dois períodos do dia, porém os candidatos convocados do período matutino precisam chegar antes das 7h30 e os do período vespertino, antes das 13h30. De acordo com o edital, após este horário os portões serão fechados.

Para mais detalhes confira aqui o edital completo no Diário Oficial do Estado, edição nº 9.243 nas páginas 2 a 19 clicando

Candidatos Eliminados

O Diário Oficial traz ainda nas páginas 18 e 19 a relação de 195 candidatos eliminados do concurso por não terem cumprido os procedimentos especificados no item II do edital n. 19/2016 – SAD/Sejusp/Agepen.