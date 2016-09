Publicada em 14 de setembro de 2016 às 13:52

Foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa desta terça-feira (14/9) o Edital 5/2016 de Convocação para as Provas do I Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de Cargos da Casa de Leis. Segundo a Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pelo concurso, foram registradas 18.040 inscrições. Estão sendo ofertadas 80 vagas de Ensino Médio e Ensino Superior.

As provas serão realizadas dia 25 de setembro, em Campo Grande. No período da manhã, o teste será aplicado aos candidatos que disputam vagas aos cargos de agente de apoio legislativo, agente de polícia legislativo, assistente legislativo, auxiliar de enfermagem, programador visual, técnico de informática e tradutor de libras. O horário de apresentação é às 8h (horário de MS), e os portões serão fechados às 8h30. A duração das provas é de quatro horas.

À tarde, os candidatos deverão comparecer aos locais de provas às 14h (horário de MS). Os portões serão fechados às 14h30 e todos também terão quatro horas para concluir as provas, que serão aplicadas a quem disputa vagas nos cargos de analista em recursos humanos, arquiteto, assistente jurídico, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, consultor de processo legislativo, contador, economista, engenheiro civil, jornalista, médico, publicitário, redator e revisor de debates.

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado. Antes de decorrida uma hora do início das provas não será permitida a saída do candidato do local, sob pena de eliminação do certame. Cada candidato deverá consultar os locais de prova no site www.concursosfcc.com.br. A FCC informa no edital que os locais e horários constarão em um cartão informativo que será enviado aos candidatos via e-mail. Quem não receber o cartão até o terceiro dia que antecede as provas ou tiver dúvidas deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da FCC, pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, horário de MS ou consultar o site da instituição.

Convocação

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), confirmou nesta terça-feira que o resultado do concurso será homologado até o fim deste ano Legislativo, em dezembro. “Já a convocação dos aprovados, será feita no início do próximo ano legislativo [2017]”, reiterou.