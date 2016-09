Publicada em 4 de setembro de 2016 às 12:02

Na próxima terça-feira, 06 de setembro, o Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS (Concen) realiza a 5ª Reunião Ordinária de 2016, com início às 14 horas, no Espaço Energia, localizado na Av. Afonso Pena, 3.901, Centro.

Confira a pauta que estará em discussão:

1) Realização da Audiência Pública, conforme previsto no inciso XIV, do artigo 13, da Resolução ANEEL nº 451/2011;

2) Realização do XVIII Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica EMS/EMT;

3) Considerações quanto as adequações do Regimento Interno do CONCEN, considerando as disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 715/2016.

4) Assuntos Diversos:

4.1 Destaques dos Encontros por Classes realizados pela ANEEL;

4.2 Destaques do I Encontro dos Conselhos de Consumidores do Grupo Energisa;

4.3 Participação no V Encontro Nordeste de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica.