Mais 50 mil toneladas de milho a granel serão colocadas à venda pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na quinta-feira (15). O grão está armazenado em Mato Grosso. O objetivo é seguir com a oferta do produto para a regularização do mercado e atendimento dos criadores que utilizam o milho na ração animal.

A permissão para estas operações foi dada no mês passado, pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos (CIEP). Foi autorizada a venda de 500 mil t de milho por meio de leilões. Com isso, o que o governo espera é conter a alta do produto e seu impacto nos preços das carnes de frango e de suínos no mercado interno.

A operação mais recente ocorreu na terça-feira (23), com a aquisição de 23,8 mil t de milho. Outras 500 mil t já haviam sido comercializadas pela Conab entre fevereiro e março deste ano, com o mesmo objetivo.

