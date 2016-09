Publicada em 11 de setembro de 2016 às 10:37

Os ingressos o Lollapalooza 2017, um dos maiores festivais de música, começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 12 de setembro. A sexta edição do evento será nos dias 25 e 26 de março de 2017, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O 1º lote do Lolla Passl, que dá acesso aos dois dias do festival, custa a partir de R$ 400. A venda das entradas do Lolla Pass e do Lolla Lounge Pass, também válido para os dois dias de festival, que dá acesso também ao lounge, começa às 10 horas da manhã, no site www.lollapaloozabr.com e em todos os pontos de venda do país. A bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo estará aberta a partir do meio-dia, excepcionalmente no dia 12.

A novidade deste ano é que não haverá ingressos físicos ou e-ticket. O acesso ao festival será por meio de uma pulseira exclusiva com tecnologia RFID, a AXE Lolla Cashless. Além de garantir a entrada no Autódromo, o acessório também será usado para compra de alimentos e bebidas (Chef’Stage, Food Trucks, bares e ambulantes cadastrados) e demais serviços disponíveis no Lollapalooza, como o Lolla Lounge.

Os fãs poderão adquirir seis tipos de entradas: Lolla Pass (válida para os dois dias de festival), Lolla Day 1, Lolla Day 2, Lolla Lounge Pass, Lolla Lounge Day 1 ou Lolla Lounge Day 2. Neste ano, também está incluído nos pacotes do Lolla Lounge o acesso ao festival.

As pulseiras começarão a ser distribuídas a partir do dia 25 de fevereiro de 2017, um mês antes do festival. Quem fizer a compra pela internet receberá um e-mail comunicando onde poderá retirá-las. Também será possível recebê-la em casa, caso esta facilidade seja escolhida na hora da compra.

Quem comprar na bilheteria do Citibank Hall São Paulo ou nos pontos de venda espalhados pelo país ganhará um voucher para retirar a pulseira a partir do dia 25 de fevereiro de 2017 em locais a definir. Nesses dois casos, não existirá a opção de envio da pulseira para a casa do comprador.

Após o recebimento, será possível validar a pulseira num link disponível no site do Lollapalooza Brasil. No site também será possível carregá-la com créditos para uso no evento. Caso o cliente queira inserir novos créditos durante o festival, haverá pontos de recarga próximos aos locais de consumo, em que será possível carregar as pulseiras utilizando dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. A ideia é evitar filas.

O Lollapalooza 2017 promete mais de 50 atrações em cinco palcos, em mais de 50 horas de música. Entre os nomes confirmados estão Duran Duran, The Strokes, Years & Years, Metallica e The Weeknd.

Os destaques da última edição nacional do Lolla ficaram por conta de Eminem e Florence + The Machine fechando os palcos principais, Alabama Shakes e o duo de DJs Jack Ü, que levou MC Bin Laden ao palco do festival indie.

Além das atrações musicais, o festival segue com o Chef’Stage, praça de alimentação com barracas de diversos restaurantes e o Lolla Market, onde é possível adquirir itens das bandas do line-up. Como em anos anteriores, o acesso preferencial ao evento será pela estação de trem Autódromo.

Serviço

Lollapalooza Brasil 2017

Quando: 25 e 26 de março de 2017

Onde: Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos)

Quanto:

1/2 ENTRADA INTEIRA

Lolla Pass – 1º Lote R$ 400 R$ 800

Lolla Pass – 2º Lote R$ 460 R$ 920

Lolla Day – 1º Lote R$ 270 R$ 540

Lolla Day – 2º Lote R$ 295 R$ 590

Vendas: a partir de 12 de setembro, pelo site www.ticketsforfun.com.br, pontos de venda e bilheteria do Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro)

Mais informações: www.lollapaloozabr.com