Publicada em 19 de setembro de 2016 às 07:03

A partir de segunda-feira todas as unidades básicas de saúde de Dourados já estarão preparadas para iniciar a Campanha Nacional de Multivacinação. De acordo com o Núcleo de Vacinação da prefeitura, a campanha segue até dia 30 deste mês. O objetivo é fazer atualização das cadernetas de todas as vacinas, por isso, não existe uma meta especifica.

O alvo da campanha são todas as crianças menores de cinco anos, as que têm nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos. A campanha visa atualizar 14 vacinas nesses públicos.

Este é o primeiro ano que essa campanha está incluindo os adolescentes como grupo prioritário tendo em vista que é formada por jovens que têm mais resistência a vacinação. Além disso, muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os filhos nesta faixa etária.

A coordenadora no Núcleo de Vacinação, Carla Cristina Ribeiro explica que é fundamental que toda a população alvo compareça aos serviços de saúde levando a caderneta de vacinação, para que os profissionais de saúde possam avaliar se há doses que necessitam ser aplicadas. “A campanha tem como objetivo reduzir o número de pessoas não vacinadas e também aumentar a cobertura vacinal nas crianças e adolescentes”, completou.

No dia “D”, que será no dia 24 (sábado) será montado um posto de vacinação na Praça Antônio João, que vai funcionar das 8h às 17h. A ação é do Rotary Clube em parceria com a Prefeitura.

Em Mato grosso do Sul o governo federal vai disponibilizar 593,4 mil doses para a campanha. O Ministério da Saúde espera a redução das doenças imunopreveníveis no país e a diminuir o abandono à vacinação.