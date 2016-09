Publicada em 5 de setembro de 2016 às 08:02

Esquadrão Suicida passou a arrecadação total de O Homem de Aço, sendo agora o segundo maior filme do novo universo cinematográfico da DC.

Esquadrão Suicida já acumula US$ 297 milhões nos EUA e um total de US$ 672 milhões na arrecadação mundial, enquanto O Homem de Aço encerrou sua passagem pelos cinemas com US$ 291 milhões nos EUA e uma arrecadação mundial de US$ 668 milhões. Batman Vs Superman: A Origem da Justiça chegou a um total mundial de US$ 872 milhões, a quinta maior bilheteria de 2016.

Mulher-Maravilha é o próximo lançamento do selo DC/Warner, com previsão de lançamento para junho de 2017.

