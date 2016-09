Publicada em 16 de setembro de 2016 às 12:30

Com um ‘Até breve’, Gabigol embarca para iniciar sua jornada no Inter

Com um “até breve”, Gabigol se despediu do Brasil na noite desta quinta-feira. O atacante contratado recentemente pelo Inter de Milão, em meio a uma polêmica em relação à negociação da transferência, usou o Twitter para postar uma foto com a família antes de embarcar rumo à Itália, onde vai defender a sua nova equipe.

– Chegou a hora de partir. Até breve, Brasil – escreveu o atacante, na rede social, se arriscando até em um italiano na última frase.

Do Brasil, ele viu a zebra passear pelo Giuseppe Meazza mais cedo. Em sua estreia na Liga Europa, o Inter de Milão perdeu por 2 a 0 para o Hapoel Be’er Sheva, modesto time de Israel. O atacante não está inscrito no torneio europeu.

A previsão é que estreie apenas no fim do mês, depois de mais outra rodada da competição nacional. No dia 25, na sexta partida do Inter no Italiano, enfrenta o Bologna, no Giuseppe Meazza. Logo depois, a tendência é que saia de Milão para se apresentar de novo à seleção brasileira.

Do Globo Esporte