Publicada em 15 de setembro de 2016 às 16:11

Com saída do Grêmio, Roger Machado é nome cotado para assumir o Corinthians

A saída de Roger Machado, que deixou o Grêmio após a derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta em Campinas, teria chamado a atenção da diretoria do Corinthians.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, da Bradesco Esportes FM, dois dirigentes afirmam que Roger ainda é um nome cotado para assumir o Timão mesmo após a contratação de Cristóvão Borges.

Segundo a dupla que está presente no dia a dia do clube, o clássico contra o Palmeiras será decisivo para a manutenção do trabalho de Cristóvão. O treinador pode deixar o clube caso não consiga um bom resultado diante do rival jogando na Arena.

Roger Machado era alvo do Corinthians quando Tite deixou a equipe para assumir a seleção brasileira. Em 18 meses no comando do Grêmio, o treinador acumulou 93 jogos, com 48 vitórias, 21 empates e 24 derrotas.

Da Band