Publicada em 9 de setembro de 2016 às 13:33

Com recorde mundial, Daniel Martins leva ouro nos 400m

O atleta brasileiro Daniel Martins faturou a medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos, categoria T20 (para deficientes mentais), nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (9).

De quebra, ele ainda estabeleceu um novo recorde mundial ao marcar 47’22” na distância. Martins não teve dificuldades para dominar a prova e venceu com facilidade – muito à frente de seus concorrentes.

Com o resultado, o Brasil acumula cinco medalhas nas Paralimpíadas – sendo três de ouro, uma de prata e uma de bronze – e no momento está na quarta colocação do quadro geral de medalhas.

Da AnsaFlash