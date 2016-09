Publicada em 1 de setembro de 2016 às 15:51

Com look de R$ 8 mil, Juliana Paes participa de evento de lingerie

Juliana Paes, após curtir nova lua de mel com o marido, Carlos Eduardo Baptista, brilhou ao escolher um vestido preto de R$ 8 mil, assinado por Helô Rocha, para marcar presença no evento comemorativo aos 50 anos da marca de lingeries Hope, que aconteceu nesta terça-feira (30), no Teatro Santander, em São Paulo. Na ocasião, mais de 250 convidados, assim como a atriz, de volta aos treinos depois de curtir férias, conferiram a nova coleção da marca.

Em boa forma e sem celulite

Aos 37 anos, Juliana não só exibe sua boa forma por onda passa, como está na lista de famosas que posam de biquíni sem preocupação, já que não têm celulite. Mas a atriz, mãe de Pedro, de 6 anos, e Antonio, de 3 anos, admite que colocou silicone nos seios. “Depois do segundo filho, eu coloquei. Logo depois que você para de amamentar, as mamas desincham muito, então você perde muito daquele volume do leite, além de gordura no seio. Você fica realmente ‘defasada’. E a autoestima cai um pouco, porque aí, você que sempre teve tudo no lugar e está sempre sendo muito fotografada nos eventos, tem que colocar um decote, e botar enchimento começou a ficar muito desconfortável”, disse a atriz, sem problema em revelar também curiosidades da sua família.

A favor de cirurgias plásticas

Juliana não tem preconceitos em relação a fazer cirurgias plásticas. “Eu sou totalmente a favor de cirurgia plástica, mas eu esperei. O que eu vejo hoje em dia e que talvez critique é a pressa em se fazer as coisas. Meninas com 16 anos já fazendo plástica… aí não dá! Eu acho que a gente precisa esperar primeiro a coisa cair”, brincou.

Do Purepeople