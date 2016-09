Publicada em 4 de setembro de 2016 às 07:35

Com homenagens a ícones da comunidade, Murilo inaugura primeira praça da história do Itahum

O prefeito Murilo inaugurou na manhã deste sábado (03), a primeira praça da história de Itahum, distrito de Dourados; academia de saúde e a ampliação da unidade básica de saúde presente na localidade. Em cerimônia com homenagem a pessoas que foram importantes na trajetória da comunidade, o prefeito ainda anunciou o projeto de construção de casas para atender os moradores do distrito.

A praça inaugurada leva o nome de Altino Antunes do Nascimento, que atuante na comunidade sempre em busca de melhorias na estrutura de serviços para o atendimento às famílias. “Meu pai sempre foi um homem alegre, que transmitia coisas boas por onde passava. Então ele ser homenageado com o nome de uma praça é motivo de orgulho para nós, pois será espaço para lazer que todas as famílias podem aproveitar e também lembrar dessa alegria dele”, afirma Paulo Marques Paz do Nascimento, filho de Altino.

A estrutura da praça possui pista de caminhada, quadra poliesportiva, mesa recreativa, banheiros e outros. “A gente nunca teve um espaço assim, então será muito bom para as famílias e principalmente para os jovens terem um local para diversão”, afirma a moradora do Itahum desde que nasceu, Patricia Goes Trindade, 32 anos. Anexa à praça foi entregue também uma Academia de Saúde.

Também foi entregue neste sábado pelo prefeito Murilo, a reforma e ampliação da unidade básica de saúde do Itahum, que se tornou uma das maiores da rede de saúde de Dourados. A estrutura leva o nome de Altair Ramires de Souza, conhecida como “Dona Nega”. Ela atuou junto à equipe da unidade e há muitos anos quando não havia estrutura alguma de saúde, foi parteira no distrito. “Minha mãe sempre trabalhou de perto com a saúde aqui da comunidade. Então, nos emociona ver o nome dela no posto de saúde, que é uma obra importante para o povo de Itahum”, afirmou Altair Ramirez, filho de Altair.

Além de ressaltar o quão importante foram estes ícones para a comunidade e realizar uma homenagem às suas famílias, o prefeito Murilo ainda levou à cerimônia empresário do ramo da construção civil, para tratativas junto à comunidade num projeto de construção de casas do programa Minha Casa, Minha Vida, que é sonho da população. A meta é edificar unidades no Itahum para atender os moradores do distrito que precisam da casa própria.

“Nós sabemos que ainda há muito por fazer, mas precisamos reconhecer que muito foi feito pela administração do Murilo aqui em Itahum e tem mais por vir. Por isso, queria agradecer seu apoio a esta comunidade”, afirmou o presidente da associação de moradores do distrito, José Gabriel de Matos. Ele ainda destacou a importância da construção das casas, que é algo que vai atender a uma grande demanda dos moradores.

“Nós acreditamos que podíamos fazer algo por Itahum e nós fizemos”, ressaltou Murilo. Ele ainda lembrou que até o final deste ano, vai entregar mais obras realizadas durante sua administração, todos os finais de semana em diversas regiões de Dourados. Lembrou que isso só é possível porque houve planejamento, elaboração de projetos e empenho de sua equipe.

“Todos os recursos que pudemos pegar em Brasília, nós pegamos. Nós preparamos Dourados para ter condições de receber recursos, assinar contratos, ter projetos e contrapartidas”, afirmou. Ele lembra que por todo o município, são entregues praças, asfalto, instituições de ensino, entre outras obras.

“É muito trabalho e muita obra. Por isso temos a maior satisfação em dizer que o país hoje está passando por essa maior crise, e Dourados está em pé, caminhando, gerando oportunidade, gerando trabalho. Porque cada obra como essa [da praça] é dinheiro investido, oportunidade de trabalho”, destacou.

A cerimônia com autoridades e muitos moradores, foi realizada junto com mais atividades que ocorreram durante toda a manhã na praça. Teve algodão doce, pipoca, personagens infantis, brinquedos para crianças, sorteio de bicicleta, entre outras diversas ações para a população comemorar junto à prefeito as conquistas da comunidade.