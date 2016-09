Publicada em 16 de setembro de 2016 às 11:40

Os dois novos modelos são resistentes à água e à poeira

O iPhone 7, a última versão do popular smartphone da Apple, chegou nesta sexta-feira (16) às lojas dos Estados Unidos e de mais 30 países de todo o mundo, entre eles a Itália.

O início das vendas do novo aparelho causou filas extensas e alguns modelos ficaram esgotados antes mesmo de chegar às lojas, uma vez que a pré-venda já estava disponível na Internet há alguns dias.

Em Roma, dezenas de jovens ficaram acampados em frente às lojas da Apple desde a madrugada à espera do início das vendas. Funcionários da empresa ofereceram café, croissants e água para os clientes.

O novo aparelho conta com diversas novidades interessantes, como o fone wireless, além de ser resistente à água e à poeira.

Na parte traseira do iPhone 7 Plus, o modelo top de linha, no lugar da tradicional lente única, foram colocadas duas lentes, dando um aspecto profissional para as imagens registradas com o aparelho.

A nova versão do iPhone ainda não tem data para chegar ao mercado brasileiro, mas isso deve acontecer antes do Natal.

Da AnsaFlash