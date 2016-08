Publicada em 1 de setembro de 2016 às 07:30

Com Gabriel Jesus no ataque, Tite confirma escalação da Seleção para jogo contra Equador

Assim como fazia nos tempos de Corinthians, o técnico Tite abdicou do mistério para a sua primeira partida sob o comando da Seleção Brasileira – contra o Equador, nesta quinta-feira, em Quito. A principal novidade em relação à equipe que era utilizada por Dunga será a presença de Gabriel Jesus, palmeirense vendido ao inglês Manchester City, no comando do ataque.

“O Gabriel Jesus é o goleador do Brasileiro, atuando como um jogador terminal. O treinador procurou respeitar como os atletas jogam em seus clubes”, justificou Tite, lembrando que, assim como o veterano Robinho, do Atlético-MG, Jesus já tem dez gols marcados no Campeonato Brasileiro.

Tite não falou apenas sobre Gabriel Jesus. Logo que se posicionou diante das câmeras de televisão, o técnico escalou a Seleção Brasileira para o confronto com o Equador: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus, portanto, dividirá a atenção com outros integrantes da Seleção Brasileira, como o volante Paulinho, aposta de Tite apesar de estar no futebol chinês, e o próprio ex-treinador corintiano.

“Sou um ser humano. Tenho uma expectativa muito grande, até porque me preparei a vida toda para esse momento. Trabalhei muito. Queremos proporcionar um grande jogo”, discursou Tite.

Da Gazeta Esportiva