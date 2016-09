Publicada em 5 de setembro de 2016 às 13:20

Desfile será nesta quarta-feira com participação de 38 entidades

O vice-prefeito, Odilon Azambuja, a secretária de Educação, Ilda Kudo e o Exército, abriram na manhã desta segunda-feira, 05, as comemorações da Semana da Pátria, em Dourados. Este ano o tema é “Olimpíadas – Dourados Cidade Celebração”.

Por volta das 9h, o Exército deslocou o fogo simbólico da Pátria até a Praça Antônio João, que foi recebido pela secretária e pelo vice-prefeito, que representou o prefeito Murilo na solenidade.

A tradicional Chama da Pátria ficará acesa até o encerramento do desfile de Sete de Setembro, que é a última atividade em comemoração ao aniversário de 194 anos de Independência do Brasil.

O desfile está previsto para começar às 8h e vão passar pela Avenida Marcelino Pires, 38 entidades entre escolas, agremiações, Exército e outras corporações militares que fazem parte da segurança pública de Dourados. Este ano a novidade é o desfile dos novos integrantes da Patrulha Mirim, que vai desfilar logo após o Exército.

O palanque das autoridades já foi montado e a previsão é que o desfile termine após as 10h.

O vice-prefeito Odilon Azambuja convida a população para participar das comemorações. Ele lembra que a população não pode perder o espírito cívico pela Pátria, embora o Brasil esteja passando pelas atuais turbulências políticas. “Especialmente nesta época, não podemos perder a motivação pela Pátria, temos que esquecer políticos maus-caracteres e pensar nos nossos jovens que futuramente vão comandar o País”, disse Odilon.

A mesma opinião é da secretária de Educação Ildo Kudo, porque o patriotismo não deve ser esquecido. “E este ano é bastante especial porque o Brasil recebeu as Olimpíadas e Dourados foi cidade celebração, que inspirou nosso tema este ano, uma sugestão do prefeito Murilo”, destacou a secretária.

Na semana passada começou a programação da Semana da Pátria nas escolas municipais com a realização de “Hora Cívica”, que é uma forma de expressar e incentivar estudantes quanto ao respeito pela Nação Brasileira com a realização de hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Dourados e proferidos os respectivos hinos.

A primeira ação da Semana da Pátria começou no dia 31 de agosto, com momento cívico, às 8h, na Escola Municipal Etalívio Penzo, no Parque das Nações. No dia 1º de setembro, o momento cívico foi na Escola Municipal Franklin Luiz Azambuja, no BNH 4º Plano, também pela manhã.

No dia 2, às 9h, momento cívico na Escola Municipal Izabel Muzzi Fioravanti, na Vila Industrial. À tarde foi na Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, no Jardim Maracanã.