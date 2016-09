Publicada em 2 de setembro de 2016 às 17:51

Com dores no púbis, Messi não viaja para jogo contra a Venezuela

Autor do gol da vitória da seleção argentina contra o Uruguai, 1 a 0, Lionel Messi ficará fora da partida contra a Venezuela na terça, segundo o técnico Bauza disse para uma rádio argentina nesta sexta. O craque reclama de dores no púbis, destacando que já vinha sentindo dores no local durante os treinos pelo Barcelona.

“Messi não vai poder estar no próximo jogo. Tem uma inflamação no púbis. É preciso trata-lo”, disse Bauza ao programa de rádio argentino Estudio Fútbol, da TYC Sports.

Depois do jogo contra a Colômbia nesta quinta, Messi reclamou de dores. “Dó muito o púbis desde antes da partida. Vamos ver, eu quero sempre estar em campo. Sempre digo isso, mas também teremos muitos jogos importantes”, disse Messi.

De acordo com as emissoras, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) já decidiu por não levá-lo para a Argentina para não arriscar a condição física.

Messi sentiu dores no púbis depois da partida entre Barcelona e Athletic Bilbao no fim de semana. Antes de se apresentar na seleção, ele fez exames médicos no clube espanhol e foi liberado na sequência.

Segundo Edgardo Bauza, o Barcelona não queria liberar Messi para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Barcelona negou que tentou impedir a liberação e justificou que recomendou aos médicos da Argentina para que tivessem cuidado no tratamento com o atleta, que já apresentava dores musculares.

Lionel Messi teve um papel de destaque na vitória da Argentina sobre o Uruguai, nesta quinta-feira (1º). Além de ter feito o único gol do confronto, os holofotes acompanhavam a “volta” do jogador à seleção argentina.

Apesar de não ter ficado fora de nenhum jogo, ele havia anunciado depois da final da Copa América que não vestiria a camisa da Argentina. Após diversas manifestações da torcida, Messi voltou atrás e foi convocado por Edgardo Bauza.

“Não enganei ninguém. Naquele momento, falei o que sentia”, justificou Messi, ao “Clarín”, depois da partida. “Depois de falar com Patón (Bauza) e os meninos, me dei conta de que me sinto feliz dentro desse grupo”.

Do Uol