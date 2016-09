Publicada em 5 de setembro de 2016 às 16:33

Com dois meses sem vitória fora de casa, Grêmio se afasta do topo

Tão forte em casa, mas sem sucesso distante dos próprios domínios. O Grêmio, nem de perto, lembra o time que apresenta na Arena quando está longe de seus domínios. Com a derrota por 2 a 1 diante do Botafogo, a equipe de Roger Machado alcançou dois meses sem triunfo como visitante. Algo que se tornou crucial para a queda de rendimento da equipe.

Após a derrota no Rio de Janeiro, a direção admitiu que os jogos fora de casa se tornaram problema. Como visitante, ocupa apenas a 10ª melhor campanha. Esse foi um dos diagnósticos para a queda de rendimento da equipe e a saída do G-4.

– Atuações fora têm sido bem abaixo, no início do campeonato tivemos algumas atuações boas. Na metade do turno em diante tivemos algumas abaixo. Nós ainda estamos no bolo da frente. Se quisermos brigar pela ponta, precisamos começar a vencer – destaca o vice de futebol Alberto Guerra.

O último triunfo foi no dia 3 de julho. Na ocasião, em partida válida pela 13ª rodada da competição, superou o Inter no Beira-Rio por 1 a 0, gol de Douglas. Desde então, acumula fracassos. Em quatro jogos, três derrotas e apenas um empate.

Aliás, vencer fora tem sido tarefa hercúlea ao Tricolor. Além do clássico, acumula ainda o triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-MG no Independência. Ainda acumula quatro igualdades e cinco revezes, o que dá um aproveitamento de apenas 30,3%.

O Palmeiras, líder da competição, também está na ponta como visitante, com 17 pontos conquistados fora da Arena Palestra e 51,52%, assim como o Flamengo.

O rendimento chama ainda mais atenção quando se comparado ao que produz na Arena. Como mandante, o Tricolor tem 26 pontos, mesmo número do Verdão e Atlético-PR – empatados como os melhores mandantes.

Queda brusca

Esta situação alija o time de Roger do G-4. Atualmente, os gaúchos estão em sexto com 36 pontos. O Corinthians, que fecha o grupo que, caso o Brasileirão terminasse hoje estaria na Libertadores, tem um a mais. O Palmeiras segue na ponta com 43.

Ao término da 16ª rodada, o Tricolor estava em terceiro com 30 pontos, dois do Palmeiras. Hoje, com 22 partidas disputadas por todas as 20 equipes no certame, os gaúchos estão em sexto, mas a distância para o líder é de sete pontos. Detalhe: com apenas uma vitória nessa sequência , o 3 a 0 sobre o Corinthians na Arena.

Em busca da recuperação, o Grêmio agora concentra as forças na próxima rodada. Novamente fora de Porto Alegre. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Coritiba. A partida está marcada para quarta-feira, às 21h45, no Couto Pereira.

Do Globo Esporte