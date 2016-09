Publicada em 9 de setembro de 2016 às 15:50

Com apoio do Sistema Fiems, Junior Achievement realiza Feira de Miniempresas

Começou nesta sexta-feira (09/09) e prossegue até domingo (11/09), no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande (MS), a 14ª edição da Feira de Miniempresas, promovida pela Junior Achievement de Mato Grosso do Sul com o apoio da Fiems, Sesi, Senai, IEL, Senac, Senar e Sebrae/MS e que reúne 180 estudantes de 10 estabelecimentos de ensino do município. Durante a abertura do evento, o presidente da Junior Achievement de Mato Grosso do Sul, Julião Gaúna, destacou que a Feira proporciona a estudantes experiência prática na organização de empresas com a ajuda de profissionais voluntários de empresas parceiras.

“A Feira de Miniempresas busca disponibilizar um espaço para que os jovens possam vivenciar o mercado, apresentar estratégias de negócio e comercializar as próprias produções para o público em geral. Começamos com poucos estudantes e hoje já qualificamos 35 mil alunos por meio da miniempresa, que é o nosso carro-chefe”, garantiu Julião Gaúna, destacando que a Junior Achievement e os parceiros têm contribuído para colocar os jovens no mercado de trabalho. “Temos muitos empresários que começaram com a gente e hoje já abriram o próprio negócio”, afirmou.

Para o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, é extremamente produtivo fazer parte dessa iniciativa da Junior Achievement. “Acredito que a Feira de Miniempresas tem tudo a ver com que o IEL representa e o que buscamos, que é o desenvolvimento dos jovens”, avaliou. A Feira serve também para expor o trabalho produzido pelos estudantes e mostrar aos alunos que é possível, por meio do trabalho e do ensino profissionalizante, mudar de comportamento e alcançar o sucesso.

Projetos

As 10 escolas participantes da Feira de Miniempresas estão distribuídas em grupos, que desenvolveram projetos que estão foram colocados à venda no Shopping Norte Sul Plaza. Esse é o caso do estudante Vinícius Pereira Tabosa da Cruz, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Status, que está no projeto de cama pet feita com pneu reciclado. “Esse produto estamos comercializando por R$ 65,00 e esperamos conseguir uma boa aceitação do público”, declarou.

Já a estudante Júlia Monte, aluna da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Raul Sans de Mattos, está no projeto de almofada multiuso e da almoçada para cinto de segurança de veículos automotores. “A almofada multiuso tem suporte para balde de pipoca e para copos de refrigerantes, podendo ser utilizada no sofá ou na cama, pois não deixa nada derramar”, garantiu, informando que o produto custa R$ 45,00, enquanto a almofada para cinto de segurança sai por R$ 12,00 infantil e R$ 17,00 adultou.

O produto do estudante José Vítor da Rocha, aluno da 2ª série do Ension Médio da Escola Estadual Hércules Maymone, é um abajur feito com garrafas pets e colheres de plástico. “O abajur branco sai por R$ 20,00 e o colorido custa R$ 25,00. Esperamos conseguir vender pelo menos 60 unidades”, declarou.