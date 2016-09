Publicada em 19 de setembro de 2016 às 16:07

Com apoio da Fiems, o MPF (Ministério Público Federal) e o MPE (Ministério Público Estadual) iniciaram, nesta segunda-feira (19/09), a campanha “Voto vendido, futuro perdido” para chamar a atenção da população contra a venda de votos nas eleições municipais deste ano. De acordo com o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, que representou o presidente da Fiems, Sérgio Longen, na cerimônia de início da campanha, a intenção é mostrar uma relação direta entre o voto e a qualidade dos serviços públicos prestados, principalmente, nas áreas de saúde e educação, bem como fortalecer os canais por meio dos quais as pessoas podem denunciar os ilícitos eleitorais.

“Essa campanha é importante não somente para o setor produtivo, como também para toda a sociedade. Nós não podemos mais conviver com uma política de compadres e de venda de votos. Nós temos que entender que todo cidadão deve se engajar politicamente na sua região, na sua cidade, entender melhor como é o sistema de apoio político e sair desta cultura do voto feito com base na troca de favores”, declarou Bergson Amarilla.

O procurador de Justiça e coordenador das promotorias de Justiça Eleitorais de Mato Grosso do Sul, Edgar Miranda, reforçou que a campanha está buscando que, nas eleições deste ano, os eleitores possam eleger bons políticos. “Essa é uma iniciativa bastante positiva em prol, não só da população, como também do empresário que quer um Brasil correto. Veja por exemplo a Operação Lava Jato, não vimos quase nenhum político preso, mas empresários sim. Então, os empresários precisam despertar e acredito que já estão despertando para isso”, afirmou.

Já o procurador-regional Eleitoral Marcos Nassar afirma que uma campanha como essa é bastante positiva para o setor industrial porque ele depende do país para se ter segurança jurídica, ter estabilidade e políticos honestos. “É necessário que a campanha seja limpa e, para que isso aconteça, não se pode ter venda de votos. Além da contribuição que a Fiems já dá para o Brasil em todos os sentidos, isso vai reverter também em benefício para o próprio setor”, analisou.

Dados da 26ª Zona Eleitoral apontam que já foram mais de 300 denúncias de algum tipo de irregularidade na campanha eleitoral feitas somente por meio da Internet e, nesse sentido, está a importância da campanha na conscientização do cidadão. Logo após o lançamento da campanha, foi realizada uma adesivagem de veículos que passaram pela Avenida Afonso Pena, em frente à sede do MPF, em Campo Grande (MS).